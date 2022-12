Dit gaat de gemeente volgend jaar doen om de koopkrachtcrisis in Utrecht tegen te gaan

De gemeente investeert komend jaar ruim een miljoen euro in maatregelen om de gevolgen van de koopkrachtcrisis voor mensen met een laag inkomen te verzachten. Zo komt er in februari een nieuwe energievergoeding van 500 euro, wordt het tegoed op de U-pas voor tieners verhoogd en gaat er meer geld naar armoedepreventie- en bestrijding.

In september kondigde de gemeente al aan met financiële maatregelen te komen om Utrechters extra te ondersteunen vanwege de stijgende prijzen, waarvan een aantal per direct ingingen. Zo kwam de gemeente in samenwerking met Stichting Leergeld bijvoorbeeld met een kledingpas voor kinderen in kwetsbare gezinnen, waarmee zij warme kleren kunnen kopen deze winter. Deze pas kan nog tot het eind van het jaar aangevraagd worden. Nu hebben de plannen voor volgend jaar ook vorm gekregen en werden deze gepresenteerd aan de raad. “De koopkrachtcrisis houdt aan en ook in 2023 blijven de prijzen hoog. Het is noodzakelijk om extra maatregelen te treffen om te voorkomen dat onze inwoners door het ijs zakken deze winter”, aldus wethouder Werk en Inkomen Linda Voortman.

Maatregelen

Het grootste deel van het geld gaat naar een eenmalige verhoging van 150 euro van het tegoed op de U-pas voor kinderen van 12 tot en met 18 jaar. Hiervoor trekt de gemeente 600.000 euro uit. Het tegoed wordt volgens het college per 1 januari bijgeschreven op de U-passen van deze kinderen. Hiernaast krijgen het Rode Kruis en de Stichting Leergeld allebei 100.000 euro extra subsidie voor respectievelijk voedselbonnen voor mensen in acute nood en hulp aan gezinnen in armoede.

De gemeente gaat zich ook inzetten om ervoor te zorgen dat mensen in armoede weten waar ze hulp kunnen krijgen, door extra geld vrij te maken voor het uitbreiden van het netwerk van sleutelpersonen die deze mensen kunnen bereiken. Verder komt er meer geld voor initiatieven om armoede te voorkomen en bestrijden. Tot slot laat het college weten dat er ook volgend jaar weer 1300 euro energievergoeding beschikbaar is vanuit het rijk. De eerste vijfhonderd euro daarvan zal in februari worden uitgekeerd.