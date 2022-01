Dit is de mogelijke dader die een vrouw aanrandde in de fietsenstalling bij Utrecht CS

De politie heeft een foto verspreid van de man die vermoedelijk een 30-jarige vrouw in de fietsenstalling bij station Utrecht Centraal aanrandde. “Deze man moet gestopt worden”, schrijft de politie op Twitter.

Dinsdag werd bekend dat een 30-jarige vrouw op 2 december 2021 werd aangerand in de fietsenstalling bij Utrecht Centraal. Een man zou haar meerdere malen onzedelijk hebben betast. Toen het slachtoffer hard naar de dader schreeuwde koos hij het hazenpad.

De vrouw was volgens de politie ‘hevig geschrokken’. In de stalling werd zij nog aangesproken door omstanders die haar hoorden schreeuwen. Ze zou hebben aangegeven dat het wel goed met haar ging en dat ze naar huis wilde.

De politie heeft nu een foto van de verdachte gepubliceerd. “Deze man moet gestopt worden! Hij betastte een vrouw meerdere malen onzedelijk in de fietsenstalling bij Utrecht CS”, is te lezen in de tweet. Mensen die meer informatie hebben over de verdachte of getuige zijn geweest van het incident worden opgeroepen zich te melden bij de politie.