Dit is er te doen tijdens de 15e editie van Stukafest in Utrecht

De 15e editie van Stukafest, het festival dat verspreid is over meerdere Utrechtse studentenkamers, vindt op donderdag 16 februari plaats. Naast muziek is er ook cabaret, theater, dans en film.

Tijdens de 15e editie van Stukafest in Utrecht zijn er onder andere optredens van Helena Casella, Onkruid, Ilja Geelen en A. Johanson. De afterparty, de zogenoemde Stukanacht, vindt plaats in de Ekko.

Twintig studentenkamers worden op 16 februari omgebouwd tot mini-podium. De meesten hiervan bevinden zich in de buurt van de Utrechtse binnenstad.

Het programma is verdeeld over drie rondes. Ronde één is van 20.30 tot 21.00 uur, ronde twee van 21.30 tot 22.00 uur, en ronde drie begint om 22.30 uur en eindigt om 23.00 uur. De Ekko opent op 16 februari om 23.30 uur de deuren voor Stukanacht. De afterparty duurt tot 04.00 uur.

Het festival vindt niet alleen in Utrecht plaats. In 13 Nederlandse steden wordt Stukafest georganiseerd. Hier zijn kaarten voor de Utrechtse editie te koop.