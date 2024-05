Gemiddeld 8 miljoen euro per jaar vanuit de Europese Unie naar Utrecht

Utrecht krijgt miljoenen van Europa ter ondersteuning van projecten in de stad. Dat blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen door het college van B&W. Zo kreeg Utrecht de afgelopen jaren ruim 9,96 miljoen euro om werkgelegenheid te faciliteren en ontving de stad een miljoenensubsidie om flats in Kanaleneiland en Overvecht te verduurzamen.

In de aanloop naar de Europese verkiezingen wilde D66 weten hoeveel geld er vanuit Europa naar Utrecht komt, en stelde daarom vragen aan het college. “Op dit moment wordt er een groot aantal projecten uitgevoerd die (mede) gefinancierd zijn vanuit

Europa”, laat het college weten.

Drie fondsen

Volgens het college ontvangt Utrecht op drie manieren geld. Zo kreeg Utrecht vanuit het Europees Sociaal Fonds de afgelopen jaren een bedrag van 9,96 miljoen euro om de werkgelegenheid in Utrecht te ondersteunen.

Daarnaast ontvangt Utrecht geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het gaat in de periode 2021-2027 om een bedrag van 12,95 miljoen euro dat kan worden geïnvesteerd in de groei van de stad. Volgens het college draagt dit fonds bij aan de economische transitie van de stad.

Ook kan op projectbasis geld worden aangevraagd in een groot aantal Europese fondsen. In de periode 2019-2023 kwam er zo’n 19,84 miljoen euro naar Utrecht. Hier is een uitgebreidere lijst te vinden.



“Dit gaat bijvoorbeeld om projecten op het gebied van energie, klimaat en groen, mobiliteit en circulariteit. Maar ook integratie, gezondheid, cultuur en arbeidsmarkt zijn onderwerpen waarop Europese middelen zijn verleend”, stelt het college. Een deel van bovenstaande bedragen is overigens vastgesteld, maar nog niet definitief toegekend. Een laatste verantwoordingsrapportage moet de doorslag geven.

Gemiddeld krijgt Utrecht zo’n 8 miljoen euro per jaar vanuit de Europese Unie. De gemeente Utrecht draagt zelf niks direct af aan Europa.

Projecten in Utrecht

Een voorbeeld van een EU gefinancierd project in Utrecht is HUB-IN. Dit project wil historische stedelijke gebieden herontwikkelen met behoud van hun culturele en sociale identiteit. In Utrecht is dit project gericht op het Werkspoorkwartier. Ook het ARV-project is gefinancierd door de Europese Unie. Met dit project worden 500 tot 1.000 woningen in Overvecht en Kanaleneiland gerenoveerd en energiezuinig gemaakt.