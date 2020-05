Er wordt al jaren over de Kanaalstraat en de Damstraat in Utrecht gesproken en nu ligt er eindelijk een ontwerp voor de herinrichting. Het is eerst versie, waar omwonenden op mogen reageren. Er moet meer ‘rust in het straatbeeld’ komen.

De Kanaalstraat is de hoofdweg door de wijk Lombok en wordt door veel mensen gewaardeerd vanwege de diversiteit. Er zijn echter ook problemen. Er is veel vuil op straat, er is sprake van drugsoverlast en de verkeerssituatie is niet altijd even veilig en wordt als chaotisch bestempeld.

Het is alweer bijna drie jaar geleden toen bewoners en ondernemers een buurtvisie maakten. Daarin werd al in grote lijnen geschetst wat er moest gebeuren. Het aanpakken van de openbare ruimte moet overigens samengaan met investeringen op andere thema’s zoals winkels, horeca en veiligheid.

Deze week heeft de gemeente het verder ontwikkelde ontwerp voor de twee straten gepresenteerd. Het gaat nu om een concept waar belangstellenden op kunnen reageren.

Het plan

In het conceptplan wordt de Kanaalstraat versmald en deels omgevormd tot eenrichtingsweg die alleen vanaf de Damstraat in te rijden is. Op de stoep ontstaat hierdoor meer ruimte voor voetgangers maar ook ruimte voor terrassen en bankjes. Ook komen er meer bomen, plantvakken en gevelgroen.

De Kanaalstraat aan de stadskant van Jan Pieterszoon Coenstraat krijgt wel duidelijk een andere inrichting dan aan de andere kant. Zo zijn er aan de oostkant geen fietsstroken en is er eenrichtingsverkeer voor automobilisten. Aan de westkant (tussen Jan Pieterszoon Coenstraat en de Ouderijnbrug) komen wel fietsstroken en kunnen auto’s van beide kanten komen. De inrichting aan de oostkant is meer gericht op prettig verblijven en interactie tussen de verschillende verkeersdeelnemers, aan de westkant is de hoofdfietsroute leidend.

Pleinen

De Kanaalstraat en de Damstraat krijgen ook een rustige straatinrichting met klinkers van gevel tot gevel. De huidige drempelplateaus blijven. De pleinen langs de Kanaalstraat krijgen waar mogelijk een groenere inrichting, zodat het fijnere plekken worden om te verblijven. Verder wordt de riolering vernieuwd en komen er ondergrondse afvalcontainers.

“In de buurtvisie hebben bewoners en ondernemers de wens uitgesproken dat de Kanaalstraat en Damstraat ook in de toekomst levendige en veilige winkelstraten blijven”, zegt wijkwethouder Lot van Hooijdonk (West). “De straten zijn een begrip tot ver buiten Utrecht. Met dit conceptontwerp blijft de aantrekkelijkheid van de straten en de omliggende woonbuurt behouden, terwijl de leefbaarheid en verkeersveiligheid toenemen.”

Lees hier op de website van de gemeente verder over het ontwerp.