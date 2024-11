Dit is het nieuwe ontwerp voor het veelbesproken schoolgebouw aan de Rubenslaan in Utrecht

Het was al even bekend dat het bijna 70-jaar oude schoolgebouw aan de Rubenslaan in Utrecht onder handen wordt genomen, en nu is bekend hoe het pand er straks uit komt te zien. Het ontwerp van architect Piet Dingemans blijft aan de buitenzijde onaangeroerd, al krijgt het gebouw wel een nieuwe kleur. Ook komt er nieuwbouw dat volgens het architectenbureau dat het ontworpen heeft ‘ondergeschikt’ is aan het bestaande pand.Het bestaande deel krijgt een nieuw uiterlijk

Piet Dingemans (1910-1970), in Utrecht onder meer bekend van het Dingemanshuis aan de Huizingalaan, maar ook van flatgebouw aan de Boekelaan en de Cohenlaan, ontwierp het schoolgebouw aan de Rubenslaan dat in de jaren 50 werd gebouwd. In 2020 stond dit schoolgebouw al meer dan tien jaar leeg en de gemeente was destijds, onder meer vanwege de slechte staat, van plan het pand te slopen om ruimte te maken voor een nieuwe school.

Buurtbewoners maar bijvoorbeeld ook de landelijke monumentenorganisatie Stichting het Cuypersgenootschap, kwamen in verzet tegen deze plannen. Na onder andere een petitie, vragen vanuit de oppositie en heroverweging van de plannen is besloten het huidige gebouw te renoveren.

Vorig jaar werd bekend dat het gebouw gebruikt gaat worden door leerlingen van het Kromme Rijn College, die soms speciale begeleiding nodig hebben. Het uiteindelijke doel is om de jongeren op een later moment weer in te laten stromen op een reguliere school.

Ontwerp

Nu laat de gemeente weten dat er een ontwerp ligt voor het schoolgebouw. Dit ontwerp is gemaakt door het Utrechtse Architectenbureau EVA. Het bureau schrijft op haar website dat onder meer de gebruikte steensoort en de vormgeving van de ramen karakteristiek zijn voor het pand. “Voor het bestaande gebouw hebben we een nieuwe indeling bedacht die goed past binnen de bestaande structuur”, aldus de architect.

De indeling van het gebouw wordt aangepast op de, zoals de gemeente het omschrijft, specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. “Zo worden de leerlingen verdeeld over de drie verdiepingen met meerdere ingangen om voor de leerlingen zoveel mogelijk rust te creëren.” Wat aan de buitenzijde opvalt is vooral dat de gevel een andere kleur krijgt.

Tegen het bestaande gebouw komt nieuwbouw. “Het ontwerp van de uitbreiding sluit door de lichtgeel-grijze kleur aan op de kleur van het hoofdgebouw. De buitenkant van de uitbreiding bestaat uit baksteen en hout.” Het nieuwe deel krijgt daarnaast een groen dakterras en een gymzaal. Ook het schoolplein wordt groener en aan de randen komen bomen én een moestuin. Als alles volgen planning verloopt wordt de school in 2026 weer in gebruik genomen.