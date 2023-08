Dit is het nieuwe uitshirt van FC Utrecht

FC Utrecht heeft ook het uitshirt voor het komende seizoen gepresenteerd. Het paars/zwarte shirt wordt gesierd door een artistiek patroon en gouden logo’s.

Net als bij het thuisshirt, wat eerder al verscheen, is de Domtoren als icoontje verwerkt op de voorzijde van het shirt. De logo’s van de drie clubs waaruit FC Utrecht is ontstaan – DOS, USV Elinkwijk en Velox – zijn bovenaan de rugzijde te zien.

Op de mouw van het uitshirt is een QR-code in de vorm van een hart weergegeven. Wie die code met een smartphone scant, komt uit op een online platform waarop meer te vinden is over de maatschappelijke initiatieven van FC Utrecht.

Volgens FC Utrecht is de Domtoren terug te vinden in het patroon op het shirt. “Een artistiek patroon siert het shirt en elke Utrechter ziet het natuurlijk meteen: in dat design zit de iconische Domtoren verwerkt. Zo voelt een uitwedstrijd aan als een thuisduel.”

Het shirt is vanaf 80 euro te koop.