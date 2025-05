Dit is het programma in Utrecht op 4 mei

Dit weekend is het 4 mei en staan we stil bij alle oorlogsslachtoffers die zijn omgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog. Op verschillende plekken in de stad zijn herdenkingen die kunnen worden bijgewoond. We zetten het programma op een rij.

Net zoals ieder jaar is de grote herdenking op het Domplein. Er komen dan duizenden mensen samen bij het verzetsmonument. Om 19:30 uur begint de stille tocht vanaf het Pieterskerkhof. Een half uur later houdt de burgemeester een toespraak en is het tijd om twee minuten stil te zijn.

Meerdere plekken

Dit jaar legt de burgemeester ter gelegenheid van 80 jaar Vrijheid bij een aantal monumenten in de stad een krans. Dat gebeurt bij de Joodse begraafplaats, het Namenmonument bij het Spoorwegmuseum, het voormalig Joods Weeshuis, de zwerfkei in het Rosarium en de oorlogsgraven op de Algemene Begraafplaatsen Tolsteeg en Soestbergen.

Ook op andere plekken in de stad zijn 4 mei herdenkingen. Dat gebeurt op verschillende momenten gedurende de dag. Zo kan iedereen die wil, een herdenking bijwonen. Zo zijn er herdenkingen in onder andere Overvecht, Tuindorp, Lombok en Leidsche Rijn. Er worden stille tochten georganiseerd, maar ook toespraken door bijvoorbeeld veteranen en wethouders.

Lezing

In de Domkerk wordt na de herdenking op het Domplein een lezing gehouden door historicus Ido de Haan. Hij vertelt over de rol die de herinnering aan de Holocaust speelt in politieke discussies van deze tijd. Het Nieuw Utrechts Toneel maakt een vertaling van de lezing.

Wat waar te doen is, lees je op een speciale programmapagina van de gemeente.