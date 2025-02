Dit is hoe Park de Watertoren in Utrecht eruit moet gaan zien

De voorlopige plannen voor de herinrichting van Park de Watertoren in Overvecht zijn bekend. De gemeente Utrecht wil het aantrekkelijker maken om in het gebied te verblijven en te bewegen. De dierenweide is al weg, het trapveld blijft zoals het nu is. Zoals eerder aangekondigd komen er in de watertoren onder meer woningen.



Park de Watertoren is het stuk groen tussen de Neckardreef en de Moezeldreef, iets ten noordoosten van het winkelcentrum Overvecht. Het is vernoemd naar de monumentale watertoren uit 1934. Deze is niet meer in gebruik, en is daarom door waterbedrijf Vitens verkocht.

In 2017 kocht een ontwikkelaar de toren. Maar de plannen die deze had, bleken te duur. Vervolgens wisselde het gebouw nogmaals van eigenaar en is het nu in handen van een particuliere ontwikkelaar. Deze gaat de toren verbouwen tot woningen, een kantoor en iets met een maatschappelijke functie. Naast de toren komt horeca.

Inrichting

Wat groen betreft gaat er het een en ander gebeuren. Het gras in het park is ingedeeld in hooiland en grasveld, gescheiden door een greppel. Het hooiland wordt twee keer per jaar gemaaid, waardoor er meer ruimte is voor biodiversiteit. Het grasveld voor recreatie wordt zestien keer per jaar kort geknipt.

Ook komen twee bomen en vijftig heesters (grote struiken) bij. De inrichting eromheen wordt zó aangepakt dat de watertoren weer een prominente rol gaat spelen. En er komen wadi-achtige zones, omdat de afwatering van het park op dit moment te wensen overlaat. Hierdoor ontstaan veel plassen.

Verblijven en bewegen

De gemeente wil het park aantrekkelijker maken om in te verblijven. Er komen daarom drie picknicktafels. Ook komen op vele plekken nieuwe banken, onder andere langs het water. Deze zijn volgens de gemeente vooral bedoeld voor vissers en jongeren.

Om beweging aan te moedigen, wordt er gekeken naar plek waar aan calisthenics gedaan kan worden. Dat is een soort fitnessplek in de buitenlucht die op meer plekken in Utrecht te zien zijn.

Er wordt gekeken naar een nieuw toestel voor kinderen om te klauteren. De gemeente denkt aan een houten toestel dat gericht is op evenwicht en behendigheid. Het grote trapveld in het midden van het park wordt niet onder handen genomen.

Omwonenden van het park hebben zorgen geuit over de overlast en onderhoud. De extra verblijfsplekken zijn daarop verplaatst naar de zonneweide. Ook hebben bewoners aangekaart dat er veel natte plekken met plassen in het park zijn, en hieruit zijn de wadi-achtige zones voort gekomen.