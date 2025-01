Dit is waarom ProRail wel een gedicht van Slachtofferhulp verwijdert, maar geen graffiti in Utrecht

Vorige week werd bekend dat ProRail een gedicht van de muur van station Vaartsche Rijn liet verwijderen omdat er geen vergunning was, maar op allerlei plekken rondom het station is ook graffiti op de muren te vinden. Waarom treedt de spoorbeheerder zo adequaat op bij iets dat waarschijnlijk niet veel mensen stoort, maar laat het tegelijkertijd de symbolen van verloedering ongeschonden?

In 2019 liet ProRail al weten niet actief alle graffiti meer te verwijderen op en rond het spoor. Het zou simpelweg veel te veel werk zijn. Alleen als er sprake is van strafbare uitingen of wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd wordt de graffiti weggehaald.

Vorige week werd echter wel opgetreden door ProRail. Op een muur bij station Vaartsche Rijn werd een gedicht dat een paar maanden daarvoor was aangebracht weer verwijderd. Er was geen vergunning voor het werk.

Een woordvoerder van ProRail zegt dat het gedicht iets anders is dan de graffiti. Het gedicht is er namelijk gekomen door’ een officiële handeling’. “Het is geplaatst onder leiding van de gemeente Utrecht. Ook heeft het een ‘bepaalde’ ruimte en kadering”, aldus de woordvoerder.