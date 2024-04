Dit jaar een koninklijk lintje voor 27 Utrechters, onder wie Ulu-moskeevoorzitter Yücel Aydemir

In totaal hebben 27 Utrechters vandaag een lintje gekregen. Zoals gebruikelijk is op de dag voor Koningsdag krijgen inwoners van de stad, die zich op wat voor manier dan ook voor anderen of de samenleving hebben ingezet, een koninklijke onderscheiding. Die kregen ze uit handen van burgemeester Dijksma tijdens een ceremonie in de Stadsschouwburg.

De meesten zullen vandaag waarschijnlijk met een smoes naar de Stadsschouwburg zijn gelokt. In het bijzijn van familie, vrienden, collega’s en andere bekenden kregen zij de koninklijke onderscheiding opgespeld.

Een van hen was de voorzitter van de Ulu-moskee: Yücel Aydemir. Hij mag zich nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Die onderscheiding is een stapje hoger dan Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg die voor zijn “verdiensten op het terrein van onder andere religieus leven, volksvertegenwoordiging en integratie”, meldt de Kanselarij der Nederlandse Orden.

“Ik zie mijn vrijwilligerswerk niet als een ballast, integendeel”, vertelde Aydemir eerder al eens aan DUIC. “Als ik in de moskee ben, weet ik waarvoor ik het doe. Dat geeft innerlijke rust en voldoening. Iedereen zou iets terug moeten doen voor de samenleving, al is het maar een uurtje per week. Bel bijvoorbeeld eens aan bij een oude buurvrouw om haar te helpen.

Tientallen jaren

De oudste persoon die een onderscheiding kreeg, was de 98-jarige Albert de Gooijer: “voor verdiensten op het terrein van onder andere religieus leven en jeugdwelzijn”. Zo was hij onder meer tientallen jaren als vrijwilliger betrokken bij de Wilhelminakerk. Hij was niet alleen de oudste in Utrecht die een onderscheiding kreeg, maar in het hele land, meldt de NOS.

Dit zijn slechts twee van de 27 namen die zich na vandaag Lid of Ridder in de Orde van Oranje-Nassau mogen noemen. Alle Utrechtse namen vind je hier.

Vorig jaar kregen in totaal 31 Utrechters door Dijksma een lintje opgespeld.