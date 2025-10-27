Dit verandert als het Merwedekanaal straks van de gemeente is

De gemeente Utrecht gaat het Merwedekanaal overnemen van Rijkswaterstaat. In 2027 is de waterweg waarschijnlijk van de gemeente. Maar, wat betekent dat eigenlijk? En hoe zit het met de 127 woonboten en de roeivereniging die van het water gebruik maken? DUIC vroeg het na bij de gemeente.

Met de overdracht van het kanaal en de oevers krijgt de gemeente er in totaal 43 hectare grond bij. Daarop staat een aantal objecten langs en in het kanaal, zoals wegen, zes bruggen en drie sluiscomplexen. Het bedienen hiervan én het reguleren van de scheepvaart wordt straks door de gemeente gedaan.

Verantwoordelijkheid

De overdracht brengt ook een stuk verantwoordelijkheid met zich mee. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat zorgen voor het beheer van het water, het baggeronderhoud en het peilbeheer van het kanaal. Het reguliere onderhoud en beheer van alles rondom het kanaal is voortaan aan de gemeente. Daaronder vallen onder andere de wegen, oevers en ligplaatsen voor woonboten.

De regie hierover en het stellen van regels wordt voor de gemeente makkelijker als Rijkswaterstaat zich er niet meer mee hoeft te bemoeien.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Eenvoudiger

De voltooiing van het Rondje Stadseiland, het park langs de oevers van het Merwedekanaal en het Amsterdam Rijnkanaal, wordt makkelijker. Dit geldt ook voor de aanleg van bruggen tussen de nieuwbouw in de Merwedekanaalzone en de stad. Een deel van de overdrachtvergoeding die de gemeente bij het kanaal krijgt, is bestemd voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Kanaalweg.

Voor de gemeente scheelt het dus papierwerk, maar ook voor de bewoners en gebruikers scheelt het een overlegpartner. Roeiverenigingen en eigenaren van een woonboot hebben, naast een vergunning van de gemeente, nu ook nog een gebruiksovereenkomst met Rijkswaterstaat. Na de overname zijn er alleen nog afspraken met de gemeente nodig.

Nieuwe plannen

Het geplande herstel van de verbinding tussen de stadsbuitengracht – de singel van Utrecht – en het Merwedekanaal laat nog even op zich wachten. Het uitgraven van het stuk tussen de Damstraat en de singel zal waarschijnlijk pas in de periode 2028-2030 gebeuren.

Bij de bouw van de wijk Merwede wordt ook gebruikgemaakt van het kanaal. De 6.000 gebouwen die er komen, zullen verwarmd worden met de grootste aquatherma-installatie van Nederland. Dat is een duur woord voor een systeem dat koude uit de bodem en warmte uit het water haalt, om de gebouwen binnen op temperatuur te houden.