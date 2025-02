Dit weekend Utrechtse herdenking van oorlog in Oekraïne; speciale aandacht voor mogelijk vredesbestand

Voor de derde keer staat in Utrecht de landelijke herdenking van de oorlog in Oekraïne op de agenda. Het is deze maand namelijk drie jaar geleden dat de Russische Federatie haar buurland vanuit meerdere kanten grootschalig binnenviel. Tijdens het evenement wordt een stille tocht gelopen en zijn er vertegenwoordigers van het Kabinet aanwezig. Ook zal er speciale aandacht zijn voor de mogelijke vrede in Oekraïne.

Het “Hearts & Minds for Ukraine” evenement is de aftrap van een landelijke herdenking van de oorlog. De organisatie, de Vital’nya Foundation, zal samen met ministers Brekelmans (Defensie) en Veldkamp (Buitenlandse Zaken) stilstaan bij de gevolgen van de Russische invasie in 2022.

Reactie van Kabinet

Tijdens de herdenking wordt er ook speciale aandacht besteed aan de nieuwe fase die de oorlog ingaat. President Trump en Poetin zijn in gesprek over een mogelijk vredesbestand in Oekraïne. “Uiteraard komt de mogelijke vrede aan de orde tijdens het programma”, zegt een woordvoerder daarover. “Minister Brekelmans voert het woord samen met de plaatsvervangend ambassadeur van Oekraïne. Ook na de stille tocht gaat het erover.”

De stille tocht van de oorlogsherdenking eindigt om 19.00 uur op het Domplein. Er is dan nog een toespraak van minister Veldkamp. De woordvoerder van de Vital’nya Foundation zegt zelf geen uitspraak te willen doen over de mogelijke vrede: “We faciliteren de herdenking. De reactie op het mogelijke vredesbestand laten we aan het Kabinet over.”