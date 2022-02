Dit weekend wordt gewerkt aan de trambaan bij Utrecht Centraal; mogelijk geluidsoverlast

Een deel van de trambaan nabij station Utrecht Centraal wordt dit weekend onder handen genomen. Er wordt in de avond en nacht gewerkt zodat het openbaar vervoer geen hinder ondervindt van de werkzaamheden.

De provincie Utrecht meldt dat onderdelen van verschillende wissels worden vervangen. Het gaat om de overloopwissel bij de Adema van Scheltemabaan en wissels bij de halte Utrecht Centraal Centrumzijde.

Naast het vervangen van een aantal onderdelen, worden ook slijpmachines ingezet om ervoor te zorgen dat de wissels weer goed functioneren. “Hoewel we hinder zo beperkt mogelijk willen houden, kan de inzet van slijpmachines in de nacht tijdelijk voor geluidsoverlast zorgen”, is te lezen op de website van de provincie Utrecht.

De werkzaamheden beginnen zaterdagavond om 22.30 uur en eindigen de volgende ochtend om 05.15 uur. Ook in de nacht van zondag op maandag wordt gewerkt.

