Dit zijn de drie winnaars van de Utrechtse Vrijwilligerstrofee 2025

De winnaars van de Utrechtse Vrijwilligerstrofee 2025 zijn bekend. Dinsdagmiddag werden er drie verschillende prijzen in het Louis Hartlooper Complex uitgereikt. Dit jaar ging het Gouden Konijn naar vrijwilliger Samer Sahyouni, het Gouden Paard naar Een beetje thuis ver van huis en het Gouden Stokstaartje naar Taal doet Meer.

De eerste prijs die dinsdagmiddag werd uitgereikt was het Gouden Konijn, de trofee die gericht is op individuele vrijwilligers. Dit jaar ging deze prijs naar Samer Sahyouni, die sinds zijn komst naar Nederland al graag iets wilde betekenen voor anderen. Hij startte in een verpleeghuis, waar hij met zijn beperkte Engels erachter kwam dat taal helemaal niet nodig is om contact te maken. Inmiddels is Samer bijna fulltime vrijwilliger: hij organiseert wekelijks activiteiten met ouderen in een verpleeghuis, is in het weekend aanwezig bij daklozeopvang Herstart en begeleidt in de zomer kinderkampen.

De jury vertelt dat Samer al bij de eerste ontmoeting direct indruk maakte. “Zijn warme, oprechte en natuurlijke manier van omgaan met mensen raakt iedereen die hij ontmoet”, aldus de jury. “Zijn proactieve houding, empathie en vermogen om diverse doelgroepen te verbinden maken hem een inspirerend voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid.”

Een beetje thuis ver van huis

Het Gouden Paard, de prijs voor vrijwilligersorganisaties, ging dit jaar naar Een beetje thuis ver van huis. Deze organisatie biedt een netwerk van gastgezinnen die jonge alleenstaande minderjarige vluchtelingen een plek bieden. Een beetje thuis ver van huis begon bij de Utrechtse Arlette, die de eerste koppelingen tussen de jongeren en de gastgezinnen maakte. Inmiddels zijn zo’n 60 jongeren tussen de 12 en 18 jaar verbonden aan Utrechtse gastgezinnen.

De jury is onder de indruk van het initiatief, vooral omdat het door slechts twee vrijwilligers – Arlette en Sandra – wordt georganiseerd. “Het is bewonderenswaardig hoe ze dit alles overeind houden en steeds weer nieuwe gezinnen weten te enthousiasmeren”, zegt de jury. “Deze prijs is een mooi en verdiend steuntje in de rug voor een initiatief dat veel verschil maakt in jonge levens!”

Taal doet Meer

De laatste prijs die dinsdagmiddag werd uitgereikt, was het Gouden Stokstaartje, de publieksprijs. Voor deze trofee stelde de jury een lijst van 15 organisaties samen, waar Utrechters op konden stemmen. Er kon onder meer gestemd worden op Fietsmaatjes Utrecht, Lunchmaatjes, Buurtbemiddeling Utrecht en Stichting Ondergronds Domplein. In totaal is er zo’n 4200 keer gestemd, waarvan Taal doet Meer de meeste stemmen kreeg.

Taal doet Meer helpt al 35 jaar mensen bij het versterken van hun taalvaardigheid. Zo’n 1000 vrijwilligers zijn betrokken bij deze organisatie en helpen bij het leren van de Nederlandse taal en het verlagen van de drempel om het daarnaast ook te spreken.

Fietsmaatjes Utrecht, dat ook kans maakte op het Gouden Stokstaartje, won de publieksprijs niet, maar ging alsnog niet met lege handen naar huis. Omdat Fietsmaatjes bij de jury opviel met het leuke filmpje waarin ze opriepen om te stemmen, ontvingen zij dinsdag een Originaliteitsprijs.