Dit zijn de genomineerden van de studentenprijzen van de Universiteit Utrecht

Ieder jaar reikt de Universiteit Utrecht (UU) twee studentenprijzen uit. Dit is een prijs voor de Beste Masterscriptie en de prijs voor een Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdienste. De genomineerden voor beide prijzen zijn nu bekend.

In de categorie Beste Masterscriptie 2020 zijn Marrit Woudwijk, Arif Ibrahim Ardisasmita en Errikos Kounalis genomineerd. Woudwijk verbaasde zich over hoe weinig ze weet en hoort over de oorlog die Nederland voert tegen Islamitische Staat. In haar scriptie onderzocht ze daarom hedendaagse oorlogsvoering en pleit ze voor meer berichtgeving over onder andere de burgers die in de oorlogsgebieden wonen.

Ardisasmita is altijd geïnteresseerd geweest in onderzoek naar leverziekten. Hij heeft een model ontwikkeld waarmee dat onderzoek toegankelijker wordt voor wetenschappers. Kounalis deed onderzoek naar enzymen en metalen, en hoe die twee kunnen samenwerken. Hij ontdekte een verscheidenheid aan nieuwe verbindingen die onder andere nuttig kunnen zijn voor de farmaceutische industrie.

Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdienste

In de categorie Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdienste zijn DOMCast, Journal of Trial and Error en Bagijnhof Community Composting genomineerd. DOMCast is een podcast waarin allerlei vragen over de Utrechtse geschiedenis worden beantwoord.

Bij Journal of Trial and Error wordt aandacht besteed aan wetenschappelijke onderzoeken die vanwege uiteenlopende redenen niet zijn afgerond. Door deze onderzoeken toch te publiceren willen de initiatiefnemers onder meer laten zien dat er in de wetenschappelijke wereld ook fouten worden gemaakt.

De studenten achter Bagijnhof Community Composting verzamelden het afval van de bewoners van een straat en maakten daar vervolgens compost van. De compost werd gebruikt om volkstuinen van het Zeeuwse Middelburg mee te bemesten. Op deze manier wilden de studenten het contact tussen studenten en inwoners van Middelburg versterken.

Tijdens de opening van het academisch jaar reikt de rector magnificus van de UU de prijzen uit.