Dit zijn de plannen voor de Donaudreef: veiliger, groener en onderdeel van hoofdfietsroute

De Donaudreef in de Utrechtse wijk Overvecht wordt als het aan de gemeente ligt opnieuw ingericht. Het doel is om de straat verkeersveiliger en groener te maken. Ook moet de dreef onderdeel worden van een fietsroute.

De Donaudreef is nu nog een straat met een brede rijbaan, veel parkeermogelijkheden en er geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. “Dit is typerend voor de periode waarin deze straat is aangelegd”, schrijft het college in een brief aan de raad.

30 kilometer per uur

Mede omdat straten in Utrecht tegenwoordig op een andere manier worden ingericht, wil de gemeente ook de Donaudreef aanpakken. Zo moet de maximumsnelheid worden teruggeschroefd naar 30 kilometer per uur. Bewoners zouden namelijk hebben aangegeven dat er vaak te hard wordt gereden en dat er daardoor ook veel geluidsoverlast is.

Daarnaast moet de straat onderdeel worden van de hoofdfietsroute. “De Donaudreef dient als verbindingsweg tussen het station Overvecht en het Noorderpark en de aansluiting op de provinciale route richting Hilversum.”

Groen

Tot slot moet de straat groener worden, waardoor het prettiger zou zijn om er te verblijven. Ook kan op deze manier onder andere het regenwater beter worden afgevoerd en helpt het mee aan verkoeling van de stad op warme dagen.

De komende tijd wordt het plan verder uitgewerkt. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden aan de Donaudreef in 2023 van start gaan.