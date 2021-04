Dit zijn de plannen voor de Jutfaseweg; fietsstraat, 30 km/h en wandelpad langs het water

De gemeente heeft plannen gepresenteerd voor de herinrichting van de Jutfaseweg in Utrecht. Daarin is te lezen dat de weg een fietsstraat wordt, de maximumsnelheid voor auto’s omlaaggaat en er een wandelpad komt langs de Vaartsche Rijn.

De gemeente zegt dat verschillende ambities zijn samengekomen in de plannen voor de Jutfaseweg. Naast maatregelen om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren wordt er naar eigen zeggen ook een ‘gezonde en klimaatbestendige leefomgeving’ gecreëerd.

Fietsstraat

Dat wordt onder andere gedaan door de Jutfaseweg als fietsstraat in te richten. Om te zorgen dat dit veilig kan wordt de maximumsnelheid verlaagt naar 30 kilometer per uur, komen er drempels en wordt de weg smaller.

“Doel van de herontwikkeling is te zorgen dat voetgangers en fietsers veilig en prettig gebruik kunnen maken van de Jutfaseweg en de auto hier te gast is”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Groen

De ruimte die ontstaat door het versmallen van de rijbaan moet zo groen mogelijk worden ingericht. Zo komen er meer bomen en ook is er het plan om een wandelpad langs de Vaartsche Rijn aan te leggen. Ook aan de kant waar woningen staan kan volgens de gemeente groen worden toegevoegd.

Daarnaast is in de plannen te lezen dat er langs het water plekken moeten komen waar mensen kunnen recreëren. “Op welke manier we dit invulling geven, is onderwerp van participatie. We horen graag van bewoners welke ideeën en wensen ze daarbij hebben.”

Parkeerplekken

Ook wil de gemeente meer fietsparkeerplekken langs de weg aanleggen. Dit moeten er ongeveer 180 worden. Om hier ruimte voor te maken verdwijnen 5 van de 159 parkeerplekken voor auto’s. “Hierbij is er al rekening gehouden dat binnen afzienbare tijd de Jutfaseweg in geheel betaald parkeren is.”

Tot slot moet de straat klimaatbestendiger worden. In het plan is er rekening mee gehouden dat neerslag makkelijker naar het groen en de Vaartsche Rijn wordt geleid, en komt er waterdoorlatende verharding in de parkeervakken.

Bewoners ontvangen binnenkort een wijkbericht waarin staat uitgelegd hoe zij kunnen reageren op de plannen. Naar verwachting begint de herinrichting eind volgend jaar.