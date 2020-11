Dit zijn de plannen voor de Kanaalstraat en de Amsterdamsestraatweg in 2021

De gemeente Utrecht heeft dinsdag plannen bekendgemaakt voor de Amsterdamsestraatweg en het gebied rondom de Kanaalstraat en de Damstraat. In de programma’s staan resultaten uit onderzoeken van de afgelopen jaren en plannen voor komend jaar.

De plannen moeten de leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit van de gebieden verbeteren. Hiervoor werkt de gemeente onder meer samen met bewonersgroepen, ondernemers en vastgoedeigenaren. Voor de aanpak van de Kanaalstraat en de Amsterdamsestraatweg was dit jaar 100.000 euro per gebied beschikbaar. Volgens de gemeente is er budget gevonden om in ieder geval de eerste drie maanden van 2021 door te gaan met de plannen.

Amsterdamsestraatweg

Volgens de gemeente is de Amsterdamsestraatweg de afgelopen jaren verbeterd. De leegstand van winkels is afgenomen en de economische vitaliteit is toegenomen. Ook wordt ondermijning zo veel mogelijk teruggedrongen, maar nog niet alle problemen in de straat zijn opgelost. Er is nog steeds overlast van asociaal gedrag, en ondermijning en leegstand krijgen volgens de gemeente door de coronacrisis meer kans.

Ook is de inrichting van de straat verouderd, mede doordat de herinrichtingsplannen voor de Straatweg zijn uitgesteld. De gemeente is bezig met een nieuw plan, waar ideeën die de buurt eerder al opperde in worden meegenomen. In 2023 moet de herinrichting beginnen.

Speerpunten

De gemeente werkt samen met de vastgoedregisseur aan het terugdringen van ondermijning en de vermindering van leegstand. Die onderhoudt contact met ondernemers, maar ook met potentiële nieuwe ondernemers en eigenaren. De leegstand is volgens de gemeente afgenomen van 37 panden in 2016 naar 6 panden in 2020.

In het plan staan een aantal speerpunten voor volgend jaar. De gemeente vindt het belangrijk om de economische vitaliteit te versterken, omdat die door de coronacrisis extra onder druk staat. Daarnaast zijn het versterken van de woon-, leef- en werkomgeving, de sociale veiligheid en het tegengaan van ondermijning belangrijke speerpunten.

Kanaalstraat en Damstraat

In het gebied van de Kanaalstraat en de Damstraat zijn volgens de gemeente verschillende thema’s belangrijk, waaronder omgeving, winkels en horeca, wonen en samenleven en verkeer en parkeren. Ook voor de plannen in dit gebied werkt de gemeente samen met betrokkenen uit de buurt, zoals de winkeliersvereniging Lombok en de overleggroep Kanaalstraat.

Ook de Kanaalstraat is de afgelopen jaren verbeterd, zegt de gemeente. Een van de grootste problemen is nog steeds de overlast door verschillende vormen van ‘hufterig gedrag’, maar ook ondermijning en leegstand krijgen hier sinds de coronacrisis meer kans.

De herinrichtingsplannen voor de Kanaalstraat en de Damstraat krijgen steeds meer vorm, maar dat kost tijd, aldus de gemeente. Ook aan de veiligheidsaanpak en de uitvoering van economische plannen wordt gewerkt.

Horeca

Er is een vijf jaar durende pilot met verruimde mogelijkheden voor lichte (dag)horeca in het gebied. De vergunningen hiervoor staan op naam. Een adviescommissie met bewoners adviseert de gemeente over de plannen die worden ingediend. Die moeten bijvoorbeeld bijdragen aan diversiteit en kwaliteit van de straat en meerwaarde hebben voor de buurt.

Afgelopen twee jaar heeft de commissie over vijf aanvragen voor de Kanaalstraat en twee voor de Damstraat positief geadviseerd. Ondernemers kunnen nog tot 30 november plannen indienen.

Maatregelen

De gemeente neemt verder een aantal maatregelen die het winkelgebied Kanaalstraat moeten helpen. De maatregelen gaan in op het moment dat de herinrichtingswerkzaamheden starten. Het Moskeeplein moet bijvoorbeeld aantrekkelijker worden gemaakt en de parkeertarieven van de parkeergarage Kop van Lombok gaan omlaag zodat mensen er meer gebruik van gaan maken.

Verder is samen met bewoners, ondernemers, politie en jongerenwerk gewerkt aan het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid in Lombok Oost. Sinds het begin van de coronacrisis is extra gehandhaafd op het naleven van de coronaregels. Per 1 juni is een straatconciërge aangesteld, maar die proef wordt niet verlengd omdat er geen geld voor beschikbaar is.

Speerpunten

Ook voor de Kanaalstraat heeft de gemeente speerpunten voor 2021 opgesteld. Die komen deels overeen met de punten voor de Amsterdamsestraatweg. Economische vitaliteit, woon-, leef- en werkomgeving moeten verbeterd worden en sociale veiligheid moet worden versterkt.

Er worden ook nu weer enkele handhavingsacties gehouden en extra vuilnisrondes gedaan. Meer inzet van politie is volgens de gemeente voorlopig niet mogelijk, omdat veel capaciteit gaat naar handhaving van de coronamaatregelen.