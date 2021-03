Dit zijn de plannen voor het Jaarbeurspleingebouw: ‘Moet een gebouw worden waar Utrechters trots op zijn’

Het nieuwe Jaarbeurspleingebouw dat op het Jaarbeursplein moet komen, krijgt steeds meer vorm. In december lieten 4.000 Utrechters in een online vragenlijst weten wat zij in het Jaarbeurspleingebouw willen en die ideeën worden nu meegenomen in de plannen. Volgens het college moet het ‘een architectonisch hoogstandje’ worden. “Een gebouw waar Utrechters trots op zijn!”

Utrechters die de vragenlijst invulden, willen dat het Jaarbeurspleingebouw een bruisende en levendige plek wordt. De onderste lagen van het gebouw krijgen daarom functies die voor iedereen toegankelijk zijn. De gemeente heeft Utrechters in de online vragenlijst gevraagd wat er dan precies in de onderste lagen van het Jaarbeurspleingebouw moet komen.

Veel van de ideeën zijn voor plekken waar ontmoeten centraal staat, zoals horeca. Het college ziet mogelijkheden voor horeca aan de pleinzijde van het nieuwe gebouw, waar ook ruimte moet komen voor avond- en nachtprogrammering. De gemeente kijkt verder naar opties om het aantal culturele voorzieningen uit te breiden, bijvoorbeeld in de vorm van een kunsthal.

Kantoren

Op de hogere verdiepingen van het Jaarbeurspleingebouw komen straks waarschijnlijk ‘werklandschappen’, waar een mix van grote en kleine bedrijven zich kan vestigen. Ook wil het college graag een deel van het gebouw vullen met ruimtes voor bijvoorbeeld creatieve en innovatieve start-ups.

De verwachting is volgens het college dat de eisen voor kantoorgebouw door corona gaan veranderen, omdat meer mensen thuis zullen werken. Daardoor zijn 10 tot 30 procent minder werkplekken nodig, maar de mensen die wel op kantoor blijven werken, hebben dan weer meer ruimte nodig per medewerker. Het college denkt daarom dat er niet minder vierkante meters kantoorruimte nodig zijn.

Woningen

Het college heeft onderzocht of in het Jaarbeurspleingebouw ook woningen kunnen komen, maar dat blijkt om meerdere redenen niet het geval. De woonkwaliteit zou niet goed kunnen worden gewaarborgd, bijvoorbeeld vanwege geluidsoverlast door evenementen en verkeer. Woningen in het gebouw zouden de levendigheid van het plein verminderen en het zou niet optimaal als evenementenlocatie gebruikt kunnen worden.

Een tweede reden dat er geen woningen komen, is een financiële. Grondopbrengsten voor woningen liggen veel lager dan opbrengsten voor kantoren, terwijl de grond in het gebied duur is.

Skatepark

De enquête over het Jaarbeurspleingebouw is door de gemeente opvallend vaak ingevuld door jongeren. Veel van hen willen namelijk graag dat het skatepark op het Jaarbeursplein blijft. Het college zegt nu daar rekening mee te gaan houden.

De door Utrechters ingediende ideeën worden opgenomen in het zogenoemde Stedenbouwkundig Programma van Eisen. De gemeenteraad gaat dat programma komend najaar vaststellen, waarop de gemeente op zoek gaat naar een partij die het Jaarbeurspleingebouw gaat maken. De toekomstige ontwikkelaar van het gebouw wordt dan ook gevraagd rekening te houden met behoud van de skatebaan.

De gemeente heeft de plannen die uit de enquête naar voren kwamen niet alleen uitgetekend, maar ook gepubliceerd als tekst.