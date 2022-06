Dit zijn de plannen voor het Lunettenpark in Utrecht; bewoners kunnen tot volgende maand reageren

Utrechters kunnen tot en met 11 juli reageren op de plannen voor het Lunettenpark. Dit nieuwe park komt in het gebied tussen de Waterlinieweg, de Kromme Rijn, het spoor en de sportparken aan de Koningsweg.

In het Lunettenpark liggen de forten Lunet I en II. Deze zijn onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Net buiten het Lunettenpark, in het aangrenzende Beatrixpark, liggen de forten Lunet III en IV. Deze forten worden opgeknapt en moeten in de toekomst publiek toegankelijk worden. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de forten komen dan ook centraal te staan in het Lunettenpark.

Achter de forten langs komt een fiets- en wandelpad en in de overige delen van het park komen ook meerdere wandelpaden. Daarnaast wordt er nieuw groen in het gebied geplant, waardoor het park niet alleen aantrekkelijker wordt voor mensen, maar ook voor dieren. Tot slot wordt gekeken of er een brug over de Koningsweg gebouwd kan worden om de forten Lunet I en II met elkaar te verbinden.

Lunet I

Een aantal werkzaamheden zijn inmiddels al begonnen. Zo is bijvoorbeeld al gestart met snoeien en planten in een deel van het gebied, en ook zijn de herstelwerkzaamheden van Lunet I in volle gang.

Er zijn al een aantal momenten geweest waarop bewoners en andere belanghebbenden hun mening konden geven over de plannen. Ook nu kunnen mensen reageren via [email protected]. Dit kan tot 11 juli. Op woensdag 22 juni is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond op Lunet I.