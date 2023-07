Dit zijn de plannen voor het veelbesproken schoolgebouw aan de Rubenslaan in Utrecht

In het schoolgebouw aan de Rubenslaan in Utrecht moeten rond eind 2026 weer leerlingen rondlopen. Het idee is om het pand te gebruiken voor een speciaal onderwijsconcept van het Kromme Rijn College. Jaren heeft het gebouw van architect Piet Dingemans leeggestaan en in die tijd is er even het plan geweest het pand te slopen.

In 2020 stond het schoolgebouw al meer dan tien jaar leeg en de gemeente was destijds, onder meer vanwege de slechte staat, van plan het pand te slopen om ruimte te maken voor een nieuwe school. Buurtbewoners, maar bijvoorbeeld ook de landelijke monumentenorganisatie Stichting het Cuypersgenootschap, kwamen in verzet tegen deze plannen. Na onder andere een petitie, vragen vanuit de oppositie en heroverweging van de plannen is besloten het huidige gebouw te renoveren.

Nu is bekend dat scholenkoepel SPO Utrecht het gebouw gereed wil maken voor de leerlingen van het Kromme Rijn College. Vanaf 2026 moet het onderwijsconcept ‘i-Lab!’ op deze plek te vinden zijn. Bij deze aanpak krijgen jongeren die dat nodig hebben speciale begeleiding. Het uiteindelijke doel is om ze op een later moment weer in te laten stromen op een reguliere school.

Dojo

In de eerste plannen is te lezen dat het hoofdgebouw wordt opgeknapt en opnieuw wordt ingericht, en dat de aanbouw wordt vervangen door nieuwbouw. Ook krijgt de school een zogenoemde dojo (beweegruimte) voor kleinere groepen leerlingen. Zes omwonenden die zich hebben aangemeld voor de klankbordgroep hebben de plannen bekeken en hun bevindingen gedeeld. “Deze informatie nemen we mee in het verdere ontwerpproces”, aldus de gemeente.

Dit najaar is er nog een bijeenkomst met deze klankbordgroep en tijdens die sessie wordt het voorlopige ontwerp besproken. In het voorjaar van 2024 wordt het definitieve ontwerp bekendgemaakt en eind 2026 moet het pand weer in gebruik worden genomen.