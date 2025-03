Dit zijn de plannen voor het volgende deel van de Utrechtse Merwedekanaalzone

De gemeente heeft de Concept Omgevingsvisie voor deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone bekendgemaakt. Dit is het zuidelijke deel van het nieuwbouwgebied, tussen de Beneluxlaan en de A12. De bestaande bebouwing wordt grotendeels gesloopt. Een deel van de gebouwen staat al leeg en de gemeente wil het gebied intensiever gaan gebruiken. Belanghebbenden kunnen tot 17 april hun mening geven door een zienswijze in te dienen.

In de visie spreekt de gemeente over de komst van maximaal 2.050 woningen, 17.000 vierkante meter bedrijfsruimte, 7.800 vierkante meter maatschappelijke voorzieningen en 2.250 vierkante meter commerciële voorzieningen. Er komen woningen in alle segmenten. De gemeente wil dat tenminste 30 procent van de nieuwe woningen sociale huurwoningen zijn. Minimaal 15 procent is bestemd voor middeldure huur en maximaal 10 procent voor middeldure koop. De overige 45 procent van de woningen vallen in de vrije sector.

Fases

Het gebied wordt in twee fases ontwikkeld. Het oostelijk deel, grofweg het gebied tussen de Eendrachtlaan en het Merwedekanaal, wordt naar verwachting de komende vijf tot tien jaar gebouwd. De nieuwe wijk krijgt een beperkt aantal parkeerplaatsen. Door het autogebruik te ontmoedigen, moet de verkeersdrukte gelijk blijven.

Langs het kanaal wordt een nieuw deel van het Oeverpark aangelegd. Het park past in de aanleg van het Rondje Stadseiland: een twaalf kilometer lang groen fiets- en wandelpad langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal. De nieuwe woningen en bedrijfsruimtes komen aan dit park te liggen. De gemeente wil het gebouw Urban Industrial, ook wel bekend als Urban Flex, behouden vanwege de architectonische waarde.

De tweede fase is de ontwikkeling van gebied ten westen van de Eendrachtlaan. De bouw begint hier als de eerst fase af is, dus op zijn vroegst over 10 jaar. Het concept omgevingsplan biedt nauwelijks duidelijkheid over fase 2. Volgens de gemeente worden de bestaande kantoorgebouwen ten westen van de Eendrachtlaan goed verhuurd. De huur van de kantoren is laag, waardoor er activiteiten plaatsvinden die elders niet mogelijk zijn.

Om fase 2 te bouwen moet duidelijkheid komen over de toekomstige infrastructuur. In tegenstelling tot fase 1, zal de bouw van fase 2 namelijk wel leiden tot meer verkeer, zo schrijft de gemeente. Er is daarom eerst helderheid nodig over het toekomstige tracé van de Merwedelijn, de plaats van de haltes en de toekomstige ontsluiting van de A12.

Onderdeel Merwedekanaalzone

De ontwikkeling van deelgebied 6 is de volgende stap in de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone. In deelgebied 4 wordt al volop gewoond in recent gebouwde appartementencomplexen en de bouw van deelgebied 5 startte enkele weken geleden.