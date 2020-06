DUIC in Zaken #6 met Lomboxnet/WeDriveSolar

In deze nieuwe aflevering van DUIC in Zaken spreken we met oprichter en eigenaar van Lomboxnet/WeDriveSolar Robin Berg. Volgens hem is ondernemen in duurzaamheid een haalbare business case!

Of het nou gaat om internet via een glasvezelnetwerk in Lombok of schooldaken vol met zonnepanelen – waarvan de opgewekte stroom elektrische deelauto’s laat rijden – geen ‘berg’ is ondernemer Robin Berg te hoog.

Heeft hij voorspellende gaven of gewoon geluk? Het is een stevig onderbouwd pleidooi voor duurzaam ondernemen, duurzaam leiderschap, geld verdienen en de wereld redden.

