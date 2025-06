Dj Peggy Gou draait op Soenda Indoor in Utrecht

Het festival Soenda Indoor heeft dj en singer-songwriter Peggy Gou als headliner weten te strikken. De Zuid-Koreaanse artiest speelt haar eerste show in Utrecht in de Werkspoorkathedraal. Gou is bekend van nummers als ‘(It Goes Like) Nanana’ en ‘Starry Night’.

Soenda Indoor is een elektronisch muziekfestival waar voornamelijk techno en house wordt gedraaid. Gou is één van de bekendere namen binnen de elektronische muziekwereld. Haar nummers zijn goed voor honderden miljoenen streams.

Eerste keer

Het is de eerste keer dat de Zuid-Koreaanse artiest in Utrecht optreedt. Daarbij is het ook de enige keer dat de artiest dit jaar in Nederland op het podium te zien is. De organisatie van Soenda zegt trots te zijn op de komst van Gou.

“Dat we haar voor het eerst naar Utrecht halen, in zo’n rauwe industriële setting als de Werkspoorkathedraal, is erg bijzonder,” zegt de organisatie. “Het wordt een nacht om nooit te vergeten.”

Peggy Gou trapt Soenda Indoor af op 21 november. De dag erna treden onder andere artiesten als Bad Boombox, Pegassi en Odymel op.