DNA-match leidt politie naar verdachte in 21 jaar oude verkrachtingszaak in Utrecht

De politie heeft vorige week een 45-jarige Utrechter aangehouden als verdachte voor een verkrachting aan de Loevenhoutsedijk op 21 juni 2000. De verdachte moest DNA afstaan toen hij onlangs werd veroordeeld. Dat bleek te matchen met het DNA van de vermoedelijke dader van de verkrachting.

In de nacht van 21 op 22 juni 2000 werd een destijds 49-jarige vrouw aan de Loevenhoutsedijk in Utrecht slachtoffer van een verkrachting. Zij deed aangifte, maar uit het onderzoek dat de politie vervolgens deed kwam geen verdachte naar voren.

De politie verhoorde in 2000 verschillende getuigen en verzamelde bewijsstukken. De technische recherche wist het DNA van de vermoedelijke dader veilig te stellen. Dat is destijds overgedragen aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Er werd toen geen match gevonden met het DNA dat was opgeslagen in de databank.

Nu, 21 jaar later, is alsnog een match ontstaan. Dat gebeurde toen de 45-jarige verdachte werd veroordeeld voor harddrugsbezit. Hij moest DNA afstaan, dat bleek te matchen met het DNA van de vermoedelijke dader van de verkrachting in 2000. De zaak was inmiddels aangeduid als coldcase, maar de politie denkt dat er met de aanhouding toch een ontknoping is.

Verdachte ontkent

De man werd vervolgens aangemerkt als verdachte en werd, na verder onderzoek van het Team Cold Cases en het Team Zeden, op 8 april aangehouden. Hij ontkent volgens de politie betrokkenheid, maar de politie doet verder onderzoek naar zijn rol.

De politie heeft de inmiddels 69-jarige vrouw die het slachtoffer werd van de verkrachting op de hoogte gesteld van de aanhouding.