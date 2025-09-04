Jarenlang seksueel grensoverschrijdend gedrag door docent circusschool Utrecht

Een docent van circusschool Diedom in Utrecht zou jarenlang seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond bij minderjarige leerlingen in de tienerleeftijd, volgens de school. Het gaat om een periode van tien jaar, van 2010 tot 2020.

De voorzitter van de circusschool, Eefje Nienhuis, laat aan DUIC weten dat er direct actie is ondernomen toen de meldingen binnenkwamen. “In 2024 kregen wij meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag met kinderen, waarna er direct een onderzoek is opgestart. De desbetreffende docent hebben wij toen op non-actief gezet en vervangen.”

Het onderzoeksbureau dat het integriteitsonderzoek deed, nam onder meer contact op met de melders en betrokkenen. Daarnaast laat Nienhuis weten dat ook de verhalen van oud-bestuursleden zijn onderzocht, aangezien het seksueel overschrijdende gedrag al langere periode speelde. Het bestuur van de school liet eerder aan de NOS weten dat het niet alleen gaat om ‘daadwerkelijk seksueel contact’, maar ook om ongepaste opmerkingen, ongewenst aanraken en online contact via social media.

Wisselende reacties

De circusschool liet, na de eerste meldingen, het nieuws direct via een mail aan de ouders van de leerlingen weten. De reacties waren volgens Nienhuis erg wisselend. “Veel ouders werden gerustgesteld door de manier waarop wij handelden. Ze lieten weten dat ze het fijn vonden dat wij er zo actief mee omgingen.” Daarnaast waren er ook geschrokken en gefrustreerde reacties. “Dat kan ik mij, zelf als moeder zijnde, heel goed voorstellen. Sommige ouders vroegen ons bijvoorbeeld om de zekerheid dat hun kind geen les heeft gehad van de desbetreffende persoon”, aldus de voorzitter.

Toekomst

De Utrechtse circusschool heeft bovendien de gedragscode aangescherpt. In de huidige gedragscode staat onder meer dat docenten in het bezit moeten zijn van een geldige, actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daarbij is privécontact tussen docenten en cursisten via social media niet toegestaan en moeten aanrakingen alleen functioneel zijn en van tevoren besproken worden met de leerling(en). Nienhuis legt bovendien uit dat er sinds september 2024 een externe vertrouwenspersoon bij Diedom is aangesteld, waar leerlingen terechtkunnen voor ondersteuning en nazorg omtrent onder meer seksuele intimidatie, discriminatie en agressie & geweld.