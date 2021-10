Documentaire Echo op NPO2: maker kon drie jaar filmen in Utrechtse tbs-instelling Van der Hoeven Kliniek

Filmmaker Ingrid Kamerling heeft drie jaar lang kunnen filmen in de Utrechtse tbs-instelling Van der Hoeven Kliniek. In de documentaire Echo onderzoekt ze de relatie tussen tbs-patiënt en hulpverlener. De film is dinsdagavond te zien op NPO2.

Niet alleen de tbs’ers worden vastgelegd in deze documentaire, ook medewerkers doen een boekje open over hun gevoelens en onzekerheden. Met Echo wil maker Ingrid Kamerling de nauwe blik op tbs-patiënten en tbs-zorg verbreden.

Aan de hand van het klassieke verhaal van Echo en Narcissus – een theaterstuk dat de tbs’ers en begeleiders zelf opvoeren buiten de kliniek – onderzoekt Kamerling de relatie tussen tbs-patiënt en hulpverlener. “Het resultaat is een intieme film die laat zien dat het lijntje tussen behandelaar en tbs’er soms maar flinterdun is”, is te lezen in een persbericht.

‘Mensen van buiten’

Met de documentaire Echo en theaterscènes gebaseerd op het leven in de kliniek gaan de tbs’ers en de behandelaren na de tv-uitzending op tournee langs (film)theaters en instellingen. De tbs-patiënten gaan ook in debat met het publiek. Het is een onderdeel van hun proces om weer in contact te komen met ‘mensen van buiten’

Regisseur Ingrid Kamerling maakte eerder de documentaire Rusteloze zielen – scènes uit de tbs (2020) en de prijswinnende films In het hoofd van mijn zusje (2016) en Geluiden voor Mazin (2012). De documentaire Echo is dinsdagavond te zien om 22.35 uur op NPO2.