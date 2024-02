Documentaire tramaanslag van Utrechtse studenten binnenkort te zien op KRO-NCRV

Op NPO2 is op 18 maart van dit jaar, precies vijf jaar na de tramaanslag op het 24 Oktoberplein, de documentaire te zien van twee journalistiekstudenten van de Hogeschool Utrecht. De film van een half uur is geen alomvattend document waarin alle vragen worden beantwoord. Het echter uitgebreid zien hoe de stad Utrecht de tramaanslag en de nasleep beleefde.



Studenten Jeanneau van Beurden en Tijmen Beijes wisten dat ze voor een uitdaging stonden toen ze de tramaanslag kozen als onderwerp voor hun documentaire. Wat klein begon, nam al snel grotere vormen aan en binnen korte tijd werd er geld ingezameld zodat de documentaire professionele vorm aan kon nemen. De productie is binnenkort dus te zien is op landelijke televisie op NPO2.

Intiem beeld

In de documentaire komen onder andere familie, een overlevende en de manager van het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht aan het woord. Naasten van de slachtoffers en een ooggetuige zelf doen hun verhaal over degenen die zij zijn verloren of wat zij die dag hebben meegemaakt. De documentaire geeft de ruimte voor een intiem beeld, waarin veel aandacht is voor de slachtoffers.

René verloor zijn 19-jarige dochter Roos, nadat hij haar zelf met de scooter bij de tramhalte had afgezet. Het gemis is nog altijd groot bij René. “Elke ochtend als ik opsta en de woonkamer binnenkom, zeg ik ‘goedemorgen liefie’. Dat zal nooit meer weggaan.” Michael verloor zijn 74-jarige vader, Willem, bij de aanslag. Willem is het enige slachtoffer dat niet in de tram zat, maar in een auto op het 24-Oktoberplein. “Een heleboel mensen waren al uit hun auto gevlucht, maar omdat mijn vader slechthorend is had hij geen idee wat er aan de hand was. Vervolgens heeft de dader recht op hem geschoten.”

Schutter

De rol van tramschutter Gökmen T. komt daarbij expliciet niet aan bod. “Het verder benoemen van de dader zou dat intieme alleen maar kapot maken”, lieten de makers eerder weten. De productie van het tweetal geeft een uniek inkijkje in wat er gebeurde die fatale dag, maar dat ging soms niet zonder de nodige twijfel van sommigen die in de documentaire aan het woord komen. Uiteindelijk is dat allemaal goedgekomen volgens het duo: “Voordat de documentaire af was hebben we deze met hen bekeken. Er hoefde niks aangepast te worden, ze zijn blij dat het zo integer is vastgelegd.”

Ook op landelijk vlak is de kwaliteit van de documentaire niet onopgemerkt gegaan. Eerder werd al bekend dat de documentaire uitgezonden zou worden. Nu is bekend dat de film op 18 maart 2024 door KRO-NCRV uitgezonden wordt op NPO2, vijf jaar na de dodelijke aanslag.