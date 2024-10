Dode bomen blijven vaker staan in Utrecht

In Utrecht gaan bewoners vaker dode bomen tegenkomen in parken en groenstroken. De gemeente heeft besloten deze bomen vaker te laten staan in plaats van te verwijderen. Dat moet de natuur ten goede komen.

Volgens de gemeente zijn dode bomen van groot belang voor het buitenleven. Er groeien bijvoorbeeld paddenstoelen en planten op. Een dode boom is daarnaast een goede schuilplaats voor vogels en vleermuizen. Er zullen jaarlijks zo’n twintig bomen bewaard blijven.

Om mensen te informeren over de meerwaarde van dode bomen, worden er op verschillende locaties informatieborden geplaatst. Het eerste bord werd woensdag onthuld door wethouder Susanne Schilderman in Voorveldse Polder.

“Als we alles zouden opruimen, dan missen we kansen om allerlei dieren, schimmels en zwammen een plek te bieden. We zien bijvoorbeeld dat paddenstoelen het heel goed doen op dood hout”, zegt Schilderman.

“Zij breken het hout af en geven daarbij langzaam voedingsstoffen af aan de bodem. Dit zorgt voor een gezonde bodem waar nieuwe bomen en planten goed in kunnen groeien”, vervolgt ze.

Niet alle bomen geschikt

Niet alle dode bomen zijn geschikt om te laten staan. Als het nodig is, worden de takken verwijderd of wordt de boom kleiner gemaakt. De boom vangt dan weinig wind, waardoor hij veilig kan blijven staan.

Daarnaast inspecteert de gemeente de bomen jaarlijks. Ook wordt de dode boom vervangen voor een nieuw exemplaar op een andere plek in de buurt.