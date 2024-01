Dode man die op nieuwjaarsdag in Utrechts Griftpark werd gevonden geen slachtoffer van misdrijf

Op nieuwjaarsdag werd in het Griftpark in Utrecht een levenloos lichaam aangetroffen. Nu blijkt uit onderzoek van de politie dat de man geen slachtoffer is geweest van een misdrijf.

Passanten vonden het levenloze lichaam op nieuwjaarsdag, liet de politie maandag rond 17.10 uur weten via sociale media. Toen was nog niet bekend onder welke omstandigheden de man was overleden.

Dinsdagochtend liet de politie weten dat het slachtoffer niet door een misdrijf om het leven is gekomen.