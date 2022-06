Dode man op Pieterskerkhof is 22-jarige man uit Utrecht; voor het laatst gezien bij Jans Bar op Janskerkhof

De overleden man die woensdag werd gevonden op het Pieterskerkhof is een 22-jarige man uit Utrecht, meldt de politie op donderdag. Het slachtoffer vertrok woensdagochtend om 03.30 uur op de fiets vanaf de Jans Bar op Janskerkhof en werd twee uur later dood gevonden. Zijn fiets is nog niet teruggevonden.

Omstanders vonden de man woensdag rond 5.30 uur liggend op straat op het Pieterskerkhof. Vervolgens is geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie heeft vervolgens ter plaatse onderzoek gedaan, maar zijn doodsoorzaak is nog niet bekend.

De politie komt donderdag met nieuwe informatie en hoopt dat getuigen zich melden. Het slachtoffer was rond 3.30 uur op zijn fiets vertrokken vanaf de Jans Bar op Janskerkhof. Twee uur later werd hij dus gevonden op het Pieterskerkhof. De politie weet niet wat er in de tussentijd gebeurd is en waar het slachtoffer geweest is. “Dit zijn vragen waar de recherche uw hulp bij kan gebruiken. Alle scenario’s staan op dit moment nog open”, aldus de politie.

Signalement

De politie wil in contact komen met mensen die het slachtoffer tussen 03.30 en 05.30 uur hebben zien lopen of fietsen in de binnenstad van Utrecht. Van het slachtoffer is door de politie een signalement verspreid. De man droeg een zwarte korte broek, witte schoenen en een lichtkleurige hoodie. De trui had hij om zijn middel toen hij vertrok en heeft hij later aangetrokken.

Ook is de politie nog op zoek naar de fiets van het slachtoffer, een donkerkleurige herenfiets zonder kettingkast. Mensen die iets verdachts hebben gezien of een camera hebben hangen in de omgeving van Janskerkhof of Pieterskerkhof kunnen zich ook melden.