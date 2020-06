Bij een schietincident aan de Marketentsterlaan in Utrecht is zaterdagavond een Vrouw (30) om het leven gekomen. De politie arresteerde niet veel later een verdachte.

Het incident gebeurde rond middernacht in een appartementencomplex in De Meern. Volgens de politie zou het gaan om een conflict in de relationele sfeer.

Na het voorval is de omgeving van de woning tijdelijk afgezet voor onderzoek.