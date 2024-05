Dode vissen aangetroffen in Kromme Rijn en andere wateren in Utrecht; waterschap onderzoekt oorzaak

Het waterschap zegt dat er de afgelopen dagen veel dode vissen zijn aangetroffen in onder meer de Kromme Rijn, die van Utrecht naar Wijk bij Duurstede stroomt. De oorzaak hiervan is het lage zuurstofgehalte van het water, maar hoe het water zuurstofarm is geworden is niet bekend.

Naast de Kromme Rijn heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) ook dode vissen gevonden in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel bij Montfoort en Oudewater en in de Cothergrift. In de Kromme Rijn en Cothergrift zijn afgelopen dagen zo’n honderd dode vissen uit het water gehaald.

Uit metingen blijkt dat het zuurstofgehalte van deze wateren lager is dan gebruikelijk. “We zien het op meer plekken in ons beheergebied. We onderzoeken of er een relatie is met overstorten die in werking zijn getreden na de hevige regen van de afgelopen dagen”, schrijft HDSR.

Vissterfte als gevolg van een laag zuurstofgehalte komt vaker voor volgens het waterschap, maar dat gebeurt meestal in de zomer wanneer het heel warm is of wanneer het regent na lange periode van droogte. “Er komen dan door afspoeling in één keer veel plantenresten en slib in het water. Dat is echter nu niet aan de orde.”