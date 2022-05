Dodenherdenking Domplein in Utrecht drukbezocht

Honderden mensen kwamen woensdagavond tijdens de dodenherdenking samen op het Domplein om stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, van oorlogssituaties en van vredesoperaties daarna. Na twee jaar kon het publiek woensdag weer massaal aanwezig zijn.

Op 4 mei wordt in heel Nederland stilgestaan tijdens de Nationale Herdenking. Op het Domplein in Utrecht kwamen even voor 20.00 uur honderden mensen aan die gezamenlijk een stille tocht hadden gelopen.

Na de twee minuten stilte legde de burgemeester samen met Anouk en Michèle van Lier (nabestaanden van Truus van Lier) namens het gemeentebestuur, de burgerij en het voormalig verzet een krans bij het monument op het Domplein.