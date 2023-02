Dodt van Flensburglaan in Utrecht wordt als proef 6 weken afgesloten voor autoverkeer

Een deel van de Dodt van Flensburglaan in Utrecht wordt zes weken afgesloten voor verkeer. Dit gebeurt van maandag 27 februari tot vrijdag 3 april. Als dit goed bevalt wordt de straat in de toekomst permanent afgesloten voor verkeer.

“Het deel van de Dodt van Flensburglaan tussen de Samuel Mullerstraat en de Everhard Foeckstraat sluiten we zes weken af voor autoverkeer. Zo kunnen we meten welke gevolgen een afsluiting heeft voor het verkeer in de straten in de buurt”, is een wijkbericht te lezen. ​

Van tevoren wordt al gekeken hoeveel verkeer er op de wegen rijdt en dit wordt weer gedaan wanneer de Dodt van Flensburglaan is afgesloten. Aan de hand van alle resultaten wordt uiteindelijk besloten of de straat in de toekomst definitief wordt afgesloten.

Buurtbijeenkomst

De afsluiting van het verkeer zorgt ervoor dat er niet meer geparkeerd kan worden in de parkeervakken op het afgesloten weggedeelte. Vanaf de Dodt van Flensburglaan kan er met de auto alleen via de Everhard Foeckerstraat verder worden gereden. Met de fiets is de doorgang nog wel mogelijk.

De gemeente organiseert meerdere buurtbijeenkomsten met omwonenden om de plannen te bespreken. Eerder zijn de buurtbewoners tijdens een bijeenkomst gevraagd hun mening te geven over de plannen die de gemeente voorstelde. Ook na de proefafsluiting organiseert de gemeente opnieuw een buurtbijeenkomst om de uitkomsten van de afsluiting met omwonenden te delen en hun mening te horen.

Nieuw Buurland

De plannen voor het project Nieuw Buurland in de Staatsliedenbuurt liggen er al eventjes. Woningcorporatie Mitros wil in het gebied 150 huizen slopen om er vervolgens 285 nieuwe woningen te bouwen. De gemeente heeft vorig jaar al ingestemd met het plan waar de eisen instaan waarbinnen Mitros mag ontwikkelen.

In die plannen is ook te lezen dat de gemeente de wens heeft om de Dodt van Flensburglaan groener te maken. In de hoek tussen deze straat en de Samuel Mullerstraat moet een groen gebied komen.