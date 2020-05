Dolfijn Zafar onderzocht door faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht

Dolfijn Zafar is woensdag onderzocht door onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht (UU). De dolfijn zwom eerder deze maand met een zeilschip een Amsterdamse haven in, maar overleed dinsdagavond.

Uit beeldmateriaal bleek dat de dolfijn vaker gezien werd voor de kust van Frankrijk, waar hij de bijnaam Zafar kreeg. Het lukte SOS Dolfijn in eerste instantie om Zafar terug naar open zee te begeleiden, maar dinsdagavond is de tuimelaar dood aangespoeld op het strand van Wijk aan Zee.

SOS Dolfijn heeft woensdagochtend samen met de EHBZ (Eerste Hulp bij Zeezoogdieren) de dolfijn van het strand gehaald en hem naar de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht gebracht.

Volgens onderzoeker Lonneke IJsseldijk van de UU is een aanvaring met een schip hem waarschijnlijk fataal geworden. Daarbij werd onder andere zijn staartvin geamputeerd. Volgens de onderzoeker zaten er veel voedselresten in zijn maag en darmen en verkeerde het dier verder in een normale voedingstoestand. De UU doet nu verder microscopisch onderzoek om eventuele ziekten vast te stellen. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar de hersenen van de dolfijn.