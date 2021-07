Dominee Martin Luther Kinglaan komend weekend dicht voor autoverkeer

De Dominee Martin Luther Kinglaan in Utrecht is van vrijdag 9 juli tot maandag 12 juli dicht voor autoverkeer. Het asfalt is verouderd en wordt daarom vervangen.

De gemeente gaat de bovenste laag van het asfalt verwijderen en vervangen door een nieuwe laag. Ook komen er nieuwe markeringen op de weg en detectielussen in de weg.

De werkzaamheden beginnen vrijdag om 16.00 uur. Vanaf dat moment kunnen auto’s niet meer via de Dominee Martin Luther Kinglaan de stad uit. Verkeer kan dan nog wel via de fly-over en de Dominee Martin Luther Kinglaan de stad in. Vanaf 20.00 uur is de weg helemaal dicht en wordt verkeer omgeleid.

De werkzaamheden die zorgen voor geluidsoverlast worden zoveel mogelijk overdag gedaan. ’s Avonds en ’s nachts wordt wel doorgewerkt, zodat de weg zo snel mogelijk weer open kan.

Slecht weer

Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden maandagochtend 12 juli om 5.00 uur klaar. Bij slecht weer kan het zijn dat de werkzaamheden niet doorgaan. In dat geval worden de werkzaamheden een week opgeschoven, naar 16 tot 19 juli.