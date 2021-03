Domkerk krijgt bijzondere kerkkaarsen uit nalatenschap van eigenaar kaarsenwinkel Ruud’s waskit

Stichting Vrienden van de Domkerk heeft een bijzondere gift gekregen uit de nalatenschap van Ruud Snel. Snel had tot zijn overlijden in 2016 kaarsenwinkel Ruud’s waskit in de Utrechtse Donkerstraat. In het atelier bij de winkel maakte hij zelf kaarsen, waaronder de bekende Utrechtse Domkaarsen.