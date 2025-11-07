Gemeente Utrecht en organisatie Sinterklaasintocht: ‘Houd Domplein rookvrij tijdens intocht’

Bezoekers van de Sinterklaasintocht in Utrecht op 16 november worden dit jaar verzocht om niet te roken of te vapen op het Domplein. De gemeente en de organisatie van de intocht willen zo bijdragen aan een rookvrije viering van het Sinterklaasfeest. Utrecht zou daarmee de eerste gemeente zijn die een deel van de intocht rookvrij maakt.

Jaarlijks vieren duizenden kinderen en ouders de aankomst van Sinterklaas in de stad. Tijdens de intocht op 16 november staat op het Domplein een groot podium. Bezoekers wordt via borden gevraagd niet in dit gebied te roken.

De gemeente wil dat iedereen, en vooral kinderen, kan genieten van een gezonde omgeving. Ook meeroken in de buitenlucht is schadelijk, wordt gesteld. Bovendien beargumenteert de gemeente dat roken en vapen in het zicht van kinderen de kans vergroot dat zij later zelf gaan roken. “Een feest voor groot en klein hoort in Utrecht rookvrij te zijn”, vindt wethouder van Volksgezondheid Eelco Eerenberg.

Het verzoek is niet juridisch afdwingbaar, maar bedoeld als een vriendelijk verzoek aan bezoekers om rekening te houden met de gezondheid van anderen, vooral die van kinderen. “Het enige wat bij ons rookt, is de schoorsteen van de Sint zijn boot”, zegt de organisatie van de Sinterklaasintocht over het initiatief.

Rookvrije generatie

Utrecht is, voor zover bekend bij Rookvrije Generatie, de eerste gemeente in Nederland die een deel van de Sinterklaasintocht rookvrij maakt. De gemeente ziet dit als een eerste stap richting een volledig rookvrije intocht in de toekomst.

De maatregel past binnen het bredere beleid van Utrecht om kinderen te beschermen tegen tabaksrook. Eerder werden al rookvrije zones ingesteld bij speeltuinen, sportparken, kinderboerderijen en bushaltes. Ook stimuleert de gemeente rookvrije terrassen en stoeptegels met het logo ‘Rookvrije Generatie’.