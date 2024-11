Domtoren in Utrecht kleurt oranje vanwege geweld tegen vrouwen Foto: Angeliek de Jonge

De Domtoren kleurt maandagavond 25 november oranje tijdens de Internationale Dag tegen Geweld tegen vrouwen. Het is een onderdeel van de wereldwijde campagne Oranje the World, die jaarlijks aandacht vraagt voor het bestrijden van dit geweld. Ook op andere plekken in de stad vinden activiteiten plaats.