Domtoren in Utrecht krijgt originele wijzerplaten terug: ‘Een historisch moment’

De originele wijzerplaten van de Utrechtse Domtoren worden op maandag 6 mei teruggeplaatst. De vier wijzerplaten, met elk een diameter van zo’n vier meter, werden in 2019 verwijderd voor restauratie. Inmiddels zijn ze opnieuw geschilderd en klaar om opgehangen te worden.

De afgelopen jaren zijn de wijzerplaten, net als de rest van Dom, volledig gerestaureerd. Er kwamen vervangende wijzerplaten te hangen, waarop een foto van de originele wijzerplaten was geprint. “Omdat we de tijdelijke wijzerplaten aan de buitenkant van de steiger hebben gehangen, zijn ze gedurende de hele restauratie goed zichtbaar geweest; als je door de stad wandelde hoefde je omhoog te kijken om te weten hoe laat het was’’, zegt wethouder Dennis de Vries.

Werkzaamheden

De originele wijzerplaten zijn inmiddels grondig schoongemaakt en voorzien van een nieuwe laag bladgoud. De werkzaamheden van het terughangen beginnen op 6 mei om 05.00 uur. Er wordt een grote kraan geplaatst op de plek van Café Walden, waarmee de eerste twee wijzerplaten teruggeplaatst zullen worden. Vervolgens wordt de kraan verplaatst naar de ingang van het Academiegebouw. Vanaf daar worden de overige twee wijzerplaten teruggehangen.

Voorlopig nog niet zichtbaar

De teruggeplaatste wijzerplaten zullen voorlopig nog wegvallen achter de steigers, maar als de wijzerplaten eenmaal hangen, worden de steigers langzaam weggehaald. De klok werkt ook nog niet meteen. Eerst moeten de assen en wijzers worden gemonteerd en moet alles goed worden aangesloten. Naar verwachting werken alle klokken weer vanaf eind mei.

“Voor Utrecht is het terugplaatsen van de wijzerplaten een historisch moment. Niet alleen voor bezoekers, maar vooral voor Utrechters – bij wie de Dom vaak een speciaal plekje in het hart heeft – is het ontzettend leuk om deze mijlpaal van dichtbij te beleven. Ik ga zelf ook zeker kijken!”, zegt De Vries.

Omdat het terugplaatsen van de wijzerplaten een omvangrijk project is, is het niet zeker dat de werkzaamheden ook op 6 mei klaar zullen zijn. De gemeente houdt rekening met een uitloop van één dag.