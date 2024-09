Domtoren in Utrecht wordt tijdelijk een tattoo-studio

De Domtoren in Utrecht wordt in oktober tijdelijk een tattoo-studio. Die dag werken tattoo-artiesten van Priktattoo in verschillende ruimtes van de toren. Een uitgelezen kans voor Utrechters die graag een Dom-tattoo willen laten zetten in de Domtoren. De restauratie van de Domtoren nadert na jaren eindelijk het einde. Op 9 november wordt dit groots gevierd, maar tot die tijd zijn er al tal van activiteiten. Zo wordt de Domtoren op 4 oktober een tattoo-studio. Op die dag kunnen liefhebbers een Domtoren-tattoo krijgen. De initiatiefnemers verwachten grote belangstelling, dus tot en met 15 september kunnen mensen zich aanmelden. Mocht iemand al een tattoo hebben van de Domtoren, dan kan diegene op 4 oktober gratis de Domtoren beklimmen.

