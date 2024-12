Domtoren in Utrecht kleurt rood, wit en blauw vanwege stijgende jaartemperatuur

De Domtoren is volledig uit de steigers, en dat betekent dat er weer allerlei lichtkunstwerken op kunnen worden geprojecteerd. Niet alleen lichtfestival Kleur de Stad maakt daar op creatieve manier gebruik van, maar ook het KNMI. Door middel van zogenoemde datavisualisatie willen ze de stijgende temperaturen in Nederland onder de aandacht te brengen.

Het KNMI houdt al sinds 1706 de gemiddelde jaartemperatuur in Nederland bij, en het is daarmee een van de langste en meest consistente meteorologische reeksen ter wereld.

En wat blijkt uit die cijfers? De gemiddelde temperatuur in Nederland is sinds de start van die telling in ruim drie eeuwen tijd 3,5 graad gestegen. Het weerinstituut schenkt daar op een bijzondere manier aandacht aan, namelijk door gebruik te maken van zogenoemde datavisualisatie.

Klimaatstreepjescode

Honderden kleine streepjes in het blauw, wit, oranje en rood, moeten de gemiddelde temperatuur per jaar aangeven. Het bovenste topje van de Dom staat voor het jaar 2024, en aan de voet van de toren het jaartal 1706. Daardoor is een klimaatstreepjescode ontstaan, zoals het KNMI het project in een bericht op sociale media noemt.

De datavisualisatie van het KNMI is niet de enige keer dat de Domtoren door middel van lichtprojecties een ander kleurtje krijgt. Lichtfestival Kleur de Stad is namelijk ook weer van start gegaan. Het evenement staat dit jaar volledig in het teken van de Dom, om te vieren dat de restauratiewerkzaamheden klaar zijn. Utrechters konden een tekening maken van de Dom en deze insturen, zodat het uiteindelijk op het meest bekende gebouw van de stad kan worden geprojecteerd.

Kleur de Stad loopt tot en met 5 januari tijdens de avonduren, en is gratis te bezoeken. De visualisatie van het KNMI is nog eenmalig te zien op kerstavond, 24 december.