Domtoren luidt vandaag 30 minuten ter nagedachtenis aan oud-burgemeester van Utrecht Lien Vos-van Gortel

De Domtoren zal vandaag dertig minuten luiden ter nagedachtenis aan oud-burgemeester Lien Vos-van Gortel. Zij overleed op zaterdag 10 juni 2023 op 91-jarige leeftijd. Lien Vos was de eerste vrouwelijke burgemeester van Utrecht. De luiding begint om 19.50 uur.

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde heeft ervoor gekozen om stadsklok Martinus te gebruiken voor de luiding. Het wordt een ‘half gedempte’ luiding. Dit betekent dat de klepel van de klok aan een zijde is ingepakt, waardoor een luide normale slag gevolgd wordt door een zachte gedempte slag. Hierdoor ontstaat een bijzonder sonoor en treurig geluid, dat past bij een rouwluiding.

Lien Vos-van Gortel was burgemeester van Utrecht van 1981 tot 1992. In die periode werd de Domtoren voorzien van zeven nieuwe luidkokken. Haar viel de eer te beurt om deze klokken namens de gemeente te accepteren. Zij sprak in het tv-programma Tussen Hemel en Aarde – dat destijds vanuit de Michaelskapel werd uitgezonden – lovende woorden over het klokkenluidersgilde. Lien Vos-van Gortel was tot haar overlijden lid van het Utrechts Klokkenluiders Gilde.