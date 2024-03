Domtoren nog verder uit de steigers: ‘moeilijkste deel zit erop’

De komende dagen wordt een nieuw deel van de domtoren uit de steigers gehaald. Al jaren is de grote restauratie van de toren bezig maar volgens de gemeente zit het moeilijkste deel er nu op. Dit jaar moet de toren stukje bij beetje volledig onthuld worden.

Binnenkort zijn de bovenste 40 meter, goed voor ongeveer een derde van de toren, weer te zien voor Utrechters. Aan het einde van de zomer moet de hele toren weer uit haar jasje zijn. Waarom de bovenste meters langzamer verlopen dan de onderste meters heeft alles te maken met de zogenaamde lantaarn van de Dom.

Moeilijkste deel

De lantaarn is het bovenste deel van de toren en is aan alle kanten open. Het heeft de meest gedetailleerde beeldhouwwerken en bovendien het meest te verduren gehad van weersomstandigheden. Bovendien zitten er nog steeds stenen verwerkt die al sinds de bouw van de domtoren inzitten. Hierdoor nam het restauratiewerk van dit gedeelte van de toren extra tijd in beslag. Inmiddels lijkt er een einde te komen aan de werkzaamheden van de lantaarn, en kan er aan het onderste deel van de Dom worden gewerkt.

Volgens wethouder Dennis de Vries is dit dan ook een moment om bij stil te staan: “Dit is het eerste stukje dat Utrechters zien. Dat puntje waar je naar zoekt als je door de stad fietst of thuiskomt van vakantie. Dat we dat nu weer terug hebben is natuurlijk het vieren waard!” Daarmee bedoelt de wethouder een speciaal concert op de beiaard van de Domtoren op maandagmiddag 25 maart.

Mogelijke publieksactie

De komende maanden gaat de restauratie verder en zullen de steigers stukje bij beetje verder worden afgebroken. Hoe de grote ‘heropening’ van de Dom zal worden gevierd is nog maar de vraag. Zo werd eerder dit jaar nog gespeeld met het idee van een grote publieksactie. De gemeente is nog in gesprek met meerdere partijen over de invulling van het bijzondere moment.