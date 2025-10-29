Domtoren viert Sint Maarten met alle Utrechtse Maartens

Om het feest van Sint Maarten te vieren, wordt er op zaterdag 8 november de ‘Grote Maarten Meet-up’ georganiseerd in de Domtoren. Alle Utrechters die Maarten heten – of een naam hebben die daarvan is afgeleid – zijn welkom.

De aanwezige ‘Maartens’ kunnen zaterdag vanaf 19.00 uur in de Michaelskapel proosten en van 25 meter hoogte de aankomst van de Sint Maarten Parade op het Domplein volgen. Voor geïnteresseerden is er daarna ook de mogelijkheid om samen met een gids de volledige beklimming naar de top van de Dom te maken.

Maartenstoren

Het is geen toeval dat deze ‘Maarten Meet-up’ in de Domtoren wordt georganiseerd: de Domtoren heeft namelijk een sterke band met Sint Maarten.

“Iedereen kent natuurlijk de Domtoren. Veel mensen weten niet dat deze eigenlijk de Maartenstoren heet”, vertelt Yvette van ‘t Zand van Utrecht Marketing. “Zowel de Domtoren als de Domkerk zijn gewijd aan Sint Maarten – de beschermheilige van Utrecht en het symbool van delen, verbinding en saamhorigheid. Met deze actie willen we op een eigentijdse wijze invulling geven aan die traditie.”

Sint Maarten

Het verhaal van Sint Maarten komt oorspronkelijk uit de vierde eeuw, toen de Romeinse officier Maarten zijn mantel deelde met een bedelaar in Amiens – een stad in het noorden van Frankrijk. Deze daad van medemenselijkheid veranderde zijn leven; hij verliet het leger en werd bisschop van Tours, een stad in het midden van Frankrijk. Eeuwen later brengt Willibrord het christendom naar het Domplein en sticht hij de Sint-Maartenkerk, waaruit later de Domkerk en Domtoren groeien.

Deelname aan de Grote Maarten Meet-up is gratis, maar daarvoor moet je je wel voor 1 november aanmelden.