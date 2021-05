Domtoren zoekt energieke Utrechters die niet vies zijn van traplopen: vacature voor Domtorengids Foto: Robert Oosterbroek

De Domtoren mag dan nog even gesloten zijn, er wordt druk gewerkt aan het personeelsbestand. En dat is goed nieuws voor Utrechters met een goede conditie, want er is een vacature voor een bijbaan als Domtorengids.