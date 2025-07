Domtorenbeheerder Jaap van Engelenburg keert na onterecht ontslag terug bij gemeente Utrecht

Domtorenbeheerder Jaap van Engelenburg keert terug in zijn functie bij de gemeente Utrecht. Na een rechtszaak werd duidelijk dat de gemeente Van Engelenburg ongegrond van diefstal had beschuldigd en hem niet had mogen ontslaan. Nu pakt hij, na een intensief mediationtraject, zijn werk weer op en gaat hij zich richten op twee projecten die hem dierbaar zijn: het herstel van het carillon van de Zingende Toren en de Ring van Zocher.

Van Engelenburg werkte jarenlang bij de gemeente als beheerder van de kerktorens in Utrecht, maar de gemeente besloot hem te ontslaan, omdat hij zijn werk niet goed zou uitvoeren, ontoelaatbaar gedrag vertoonde en spullen zou hebben gestolen. Van Engelenburg stapte naar de rechter en kreeg gelijk. In oktober 2024 oordeelde de rechter dat de gemeente ten onrechte had gehandeld. De rechter stelde expliciet dat er geen sprake was van diefstal en dat er geen grond was voor ontslag.

Glasheldere uitspraak

Gemeentesecretaris Michiel Ruis bood Jaap na de uitspraak persoonlijk excuses aan en gaf aan dat hij wat hem betreft zo snel mogelijk kon terugkeren. Over deze terugkeer bracht Ruis vandaag een statement naar buiten: “Laat ik beginnen om nogmaals te herhalen dat de uitspraak van de rechter glashelder is”, begint hij. “Er was geen sprake van diefstal en er was geen grond voor de gemeente om Jaap te ontslaan.”

Ruis legt uit dat er in 2024 een serie mediationgesprekken is geweest, omdat het volgens de gemeentesecretaris verstandig was om – na alles wat er was gebeurd – eerst rustig met elkaar te praten. Over de inhoud van de gesprekken wordt geen uitspraak gedaan. Wel wil de gemeentesecretaris kwijt dat Van Engelenburg terugkeert in zijn functie als ‘Senior Technisch beheerder’. Binnen deze functie maakt hij twee projecten af op locaties die hem volgens Ruis na aan het hart liggen en waar hij eerder al mee bezig was: het carillon van de Zingende Toren en het herstel van de Ring van Zocher.

“Medewerkers die betrokken zijn bij deze projecten zijn blij dat Jaap zijn kennis en kunde hieraan wil verbinden”, zegt Ruis over de terugkeer van Van Engelenburg. “Ik heb hem aangeboden om terug te keren in zijn oude werk, maar er is te veel gebeurd en daarom is in overleg besproken dat hij twee projecten gaat doen die hem dus na aan het hart liggen.”

Extern onderzoek

Nu de mediation is afgerond, kondigt de gemeente een onafhankelijk extern onderzoek aan dat na de zomer van start gaat. Het onderzoek gaat zich richten op deze casus én anderen waar de gemeente van wil leren. “Het is zaak om heel kritisch naar onszelf te kijken”, zegt Ruis hierover. “Na alles wat er gebeurd is, maar bovenal hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Dit laatste is voor Jaap heel belangrijk.”

De gemeentesecretaris benadrukt dat zowel Jaap als de gemeente vanaf nu de focus willen leggen op de toekomst en verder geen inhoudelijke vragen over het mediationtraject zullen beantwoorden. “Ik hoop dat Jaap de draad weer een beetje kan oppakken door zijn kennis en kunde in te zetten voor twee belangrijke projecten. Ik realiseer me goed dat na alles wat er gebeurd is, er door hem en zijn vrouw een hele zware periode van 2,5 jaar verwerkt moet worden. Ik gun hen de tijd en de rust hiervoor”, zegt Ruis.

Reactie Van Engelenburg

Van Engelenburg heeft in een persoonlijke brief gereageerd op de situatie waarin hij terechtkwam. Deze beschrijft hij als één waar hij in zijn ‘donkerste gedachten niet van had durven dromen’. Toen hij in november 2022 via een telefoontje te horen kreeg dat hij niet meer welkom was in de door hem ‘zeer geliefde Domtoren’, dacht hij nog dat de situatie eenvoudig en snel opgelost zou worden. “Helaas belandde ik in een mallemolen waar ik maar geen controle op kreeg, en die mij zeer verdrietig stemde. Voor mijn gevoel heeft men toen geen enkele moeite gedaan om de situatie op een nette en goede manier op te lossen”, schrijft hij.

Dieptepunt

Het dieptepunt werd volgens hem bereikt op 22 april 2024, toen hij verdacht werd van diefstal, bedreiging en intimidatie. “Na een intern onderzoek is, ondanks dat ik heb ontkend, een gang naar de rechter gemaakt op 9 september 2024.” Van Engelenburg bevestigt dat Michiel Ruis naderhand zijn excuses heeft aangeboden voor het gemeentelijk handelen en dat is toegezegd dat alles in orde zou komen. “We zijn er nu op een goede manier uitgekomen, en er is voor mij een dusdanige acceptabele oplossing gekomen om zo het verleden achter mij te kunnen laten, en mij weer te richten op de toekomst.”

Van Engelenburg bedankt “een groot aantal mensen” die hem de afgelopen twee jaar en negen maanden hebben gesteund in de moeilijke periode, waaronder dagen van “ernstige depressie”. Hij noemt onder andere zijn vrouw, familie, vrienden, (oud-)collega’s en raadsman Bernard Tomlow en zijn team.