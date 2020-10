Donatie van 300.000 euro voor jeugd in Overvecht

De wijkaanpak Samen voor Overvecht krijgt een bedrag van drie ton. Dit is een donatie van het VSBfonds. Het geld is bedoeld om te investeren in de jeugd in Overvecht.

Het VSBfonds draagt 300.000 euro bij aan de investering in de jeugd van Overvecht. Het bedrag gaat naar de wijkaanpak Samen voor Overvecht, een project van bewoners, professionals en de gemeente Utrecht. Een van de doelen van de wijkaanpak is om de kinderen en jongeren in de wijk een beter perspectief te bieden. Wethouder Kees Diepeveen: “De jeugd is cruciaal bij de verdere opbouw van de wijk. Ze verdient de aandacht en deze extra investering.”

Big Brother

Volgens de wethouder laat de donatie opnieuw zien dat er vertrouwen is in de aanpak van Samen voor Overvecht. De bijdrage van het fonds gaat onder andere naar het mentorprogramma ‘Big Brother, Big Sister’. Dit programma is bedoeld voor jeugd die in armoede opgroeit. Hierbij onderneemt een mentor een jaar lang wekelijks activiteiten met een kind of jongere.

De resultaten van het programma: meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, betere cijfers op school en een bredere horizon. Nu doen er jaarlijks 35 kinderen of jongeren mee met het ‘Big Brother, Big Sister’-programma. Met de steun van het VSBfonds kunnen nog 10 kinderen extra aan het mentorprogramma meedoen.

Juist nu

Wethouder Diepeveen vindt dat de investering juist nu, tijdens de coronacrisis, erg nodig is. “Dit is echt hét moment om nu en komende jaren verder door te pakken in Overvecht. Met de steun die nu van alle kanten komt voor de verbetering van deze wijk, kan dat ook.”